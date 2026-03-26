बांग्लादेश की पद्मा नदी में गिरी 50 यात्रियों से भरी बस, अब तक 23 की मौत

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

प्रोथोम आलो के मुताबिक, शौहार्द परिवहन की बस कुश्तिया के कुमारखाली से ढाका शहर जा रही थी। तब बस में केवल 6 यात्री थे, जो अलग-अलग स्टेशन पर 50 हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक, बस जैसे ही फेरी घाट में प्रवेश करके नौका में चढ़ने लगी, तभी बस अनियंत्रित हो गई और चालक की कोशिश के बावजूद बस नहीं रुकी और पोंटून से सीधे नदी में गिर गई। मृतकों में 11 महिलाएं, 8 बच्चे और 4 पुरुष शामिल हैं।