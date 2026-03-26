बांग्लादेश की पद्मा नदी में गिरी 50 यात्रियों से भरी बस, अब तक 23 की मौत
क्या है खबर?
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बुधवार को यात्रियों से भरी एक बस पद्मा नदी में गिर गई, जिसमें डूबकर 23 लोगों की मौत हुई है। हादसा ढाका डिवीजन के राजबाड़ी जिले में हुआ है। बस गोलंदा उपजिला के दौलतदिया घाट पर एक फेरी से अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। घटना के समय बस में 50 यात्री सवार थे। अभी तक 23 लोगों के शव मिले हैं। कई लापता बताए जा रहे हैं।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
प्रोथोम आलो के मुताबिक, शौहार्द परिवहन की बस कुश्तिया के कुमारखाली से ढाका शहर जा रही थी। तब बस में केवल 6 यात्री थे, जो अलग-अलग स्टेशन पर 50 हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक, बस जैसे ही फेरी घाट में प्रवेश करके नौका में चढ़ने लगी, तभी बस अनियंत्रित हो गई और चालक की कोशिश के बावजूद बस नहीं रुकी और पोंटून से सीधे नदी में गिर गई। मृतकों में 11 महिलाएं, 8 बच्चे और 4 पुरुष शामिल हैं।
जांच
क्रेन से निकाली गई बस
हादसे के बाद हाहाकार मच गया। यात्रियों को बचाने के लिए लोगों ने रस्सी और ट्यूब फेंके। घटना के करीब 6 घंटे बाद पुलिस ने क्रेन को बुलवाकर बस को बाहर निकाला। कई लोग पानी में डुब गए, जिससे उनका पता नहीं चला। घटना की जानकारी प्रधानमंत्री तारिक रहमान को दी गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली थी। जिला प्रशासन ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई है।
ट्विटर पोस्ट
हादसे का दृश्य
Bus carrying passengers plunges into a river in Bangladesh pic.twitter.com/SYhcczIlwd— Surajit (@surajit_ghosh2) March 25, 2026