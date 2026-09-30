बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट और निगरानी

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट और निगरानी, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों के मद्देनजर सख्ती

लेखन गजेंद्र 08:18 pm Sep 30, 202608:18 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश में शारदीय दुर्गा पूजा उत्सव को देखते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की सरकार अलर्ट मोड में है। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, सरकारी निधि बढ़ाने और लंबी छुट्टी की घोषणा की है, जो पहली हुआ है। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि राष्ट्रीय, मंडल, जिला और उपजिला स्तर पर सरकारी एजेंसियों को सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार ने यह कदम अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनके त्योहारों से जुड़ी हिंसक घटनाओं के मद्देनजर उठाया है।