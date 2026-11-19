बांग्लादेश में पूर्व अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस के पैतृक घर में आग लगाई गई

बांग्लादेश में पूर्व अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस के पैतृक घर में आग लगाई गई, हालात तनावपूर्ण

लेखन गजेंद्र 03:24 pm Nov 19, 202603:24 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी से पहले हिंसा और तनाव देखा जा रहा है। बुधवार को पूर्व अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर में आग लगा दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर मोजम्मेल हक ने गुरुवार को बताया कि चटगांव में यूनुस के घर के भूतल पर एक खाली कमरे में आग लगी थी, जिसे पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने देखा और तुरंत आग बुझा दी। उनके घर के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई है।