बांग्लादेश का शेख हसीना पर तीखा बयान, कहा- भारत से लाकर फांसी चढाएंगे

बांग्लादेश सरकार के हसीना के प्रत्यपर्ण की मांग का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए करने के सवाल पर जाहेद ने कहा, "कुछ लोग जो अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या सरकार शेख हसीना को वापस लाना चाहती है, यह गलत है। सरकार की सिर्फ भारत पर दबाव बनाने के लिए प्रत्यर्पण की मांग करने कोई रणनीति नहीं है।"

उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश ने यह मामला भारत सरकार के सामने एक शर्त के तौर पर रखा है।