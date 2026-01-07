बांग्लादेश में मारे गए हिंदू युवक राणा प्रताप कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों को देते थे सुरक्षा राशि

बांग्लादेश के जशोर जिले में हिंदू युवक राणा प्रताप बैरागी की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वह अपनी सुरक्षा के लिए कट्टरपंथी लोगों को 'सुरक्षा राशि' दे रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, बैरागी के रिश्तेदारों ने बताया कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए करीब 3 लाख टका का भुगतान किया था। इसके बाद भी उनकी हत्या कर दी गई। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खुद को "आसान शिकार" समझते हैं।

खुलासा जमात से जुड़े लोग वसूलते हैं पैसा रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीणों ने बताया कि बैरागी को काफी धमकियां मिली थी, जिसके बाद वे सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। बैरागी के साथ तमाम हिंदू घरों में नियमित तौर पर जमात-ए-इस्लामी से जुड़े कट्टरपंथी गिरोह आते हैं। उन्होंने बताया कि गिरोह सुरक्षा के नाम पर पैसे मांगते हैं और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। लोगों ने बताया कि गिरोह बाहरी है, जो हर महीने पैसे वसूलते हैं। कई ग्रामीण 'सुरक्षा कर' देते हैं।

संबंध बैरागी का आवामी लीग से था संबंध रिश्तेदारों के मुताबिक, बैरागी बर्फ बनाने का कारखाना चलाते थे और पत्रकार के रूप में भी काम करते थे। बैरागी का संबंध पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग से भी था। बैरागी अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाते थे और समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलते थे। माना जा रहा है कि बैरागी की हत्या के पीछे उनकी राजनीतिक संबद्धता हो सकती है। उनका कहना है कि हसीना के हटने के बाद परिस्थितियां अचानक से बदल गईं है।

