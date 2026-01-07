LOADING...
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदूओं के खिलाफ हमले जारी हैं (फाइल तस्वीर)

बांग्लादेश में हमलावर भीड़ से बचने के लिए नहर में कूदा हिंदू युवक, डूबने से मौत

लेखन गजेंद्र
Jan 07, 2026
12:25 pm
क्या है खबर?

बांग्लादेश के नौगांव जिले में एक हिंदू व्यक्ति ने भीड़ से बचने के लिए नहर में छलांग लगा दी। इससे उसकी मौत हो गई। घटना महादेवपुर इलाके की है। भीड़ मोबाइल चोरी के संदेह में 25 वर्षीय युवक का पीछा कर रही थी, जिससे बचने के लिए वह नहर में कूद गया। मृतक की पहचान भंडारपुर गांव के निवासी मिथुन सरकार के रूप में हुई है। पुलिस ने मंगलवार दोपहर नहर से उनका शव बरामद कर लिया है।

घटना

जांच में चोरी की पुष्टि नहीं

बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक, मिथुन सरकार का पीछा स्थानीय लोगों के एक समूह ने किया था, जिन्हें उस पर चोरी का संदेह था। हालांकि, चोरी को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शव को नहर से निकाला और उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में किसी ने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।

ट्विटर पोस्ट

नहर में गोताखोर ने निकाला शव

हमले

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू असुरक्षित?

बांग्लादेश में लगातार 19 दिनों में हिंदू पर हमले की यह सातवीं घटना है। यह सिलसिला 18 दिसंबर को दीपू दास (25) की मैमनसिंह में हत्या से शुरू हुआ। इसके बाद 24 दिसंबर को अमृत मंडल (29) को भीड़ ने मार डाला। 30 दिसंबर को बृजेंद्र बिस्वास (42) को गोली मारी गई। 31 को शरियतपुर में खोकन दास (50) पर हमला हुआ। सोमवार को जशोर में राणा प्रताप और नरसिंगदी में किराना व्यापारी मणि चक्रवर्ती की हत्या की गई थी।

