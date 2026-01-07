बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदूओं के खिलाफ हमले जारी हैं (फाइल तस्वीर)

बांग्लादेश में हमलावर भीड़ से बचने के लिए नहर में कूदा हिंदू युवक, डूबने से मौत

लेखन गजेंद्र 12:25 pm Jan 07, 202612:25 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश के नौगांव जिले में एक हिंदू व्यक्ति ने भीड़ से बचने के लिए नहर में छलांग लगा दी। इससे उसकी मौत हो गई। घटना महादेवपुर इलाके की है। भीड़ मोबाइल चोरी के संदेह में 25 वर्षीय युवक का पीछा कर रही थी, जिससे बचने के लिए वह नहर में कूद गया। मृतक की पहचान भंडारपुर गांव के निवासी मिथुन सरकार के रूप में हुई है। पुलिस ने मंगलवार दोपहर नहर से उनका शव बरामद कर लिया है।