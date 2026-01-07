बांग्लादेश में हमलावर भीड़ से बचने के लिए नहर में कूदा हिंदू युवक, डूबने से मौत

बांग्लादेश में हमलावर भीड़ से बचने के लिए नहर में कूदा हिंदू युवक, डूबने से मौत
क्या है खबर?
बांग्लादेश के नौगांव जिले में एक हिंदू व्यक्ति ने भीड़ से बचने के लिए नहर में छलांग लगा दी। इससे उसकी मौत हो गई। घटना महादेवपुर इलाके की है। भीड़ मोबाइल चोरी के संदेह में 25 वर्षीय युवक का पीछा कर रही थी, जिससे बचने के लिए वह नहर में कूद गया। मृतक की पहचान भंडारपुर गांव के निवासी मिथुन सरकार के रूप में हुई है। पुलिस ने मंगलवार दोपहर नहर से उनका शव बरामद कर लिया है।
घटना
जांच में चोरी की पुष्टि नहीं
बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक, मिथुन सरकार का पीछा स्थानीय लोगों के एक समूह ने किया था, जिन्हें उस पर चोरी का संदेह था। हालांकि, चोरी को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शव को नहर से निकाला और उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में किसी ने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।
ट्विटर पोस्ट
नहर में गोताखोर ने निकाला शव
A 25 year old Hindu boy Mithun Sarkar died after drowning in water.— Shashank Shekhar Jha (@shashank_ssj) January 6, 2026
How: He was forced to jump in canal after Islamist mob was chasing him to lunch on the suspicion of theft.
Another Hindu died in Bangladesh 💔
📍 Mahadebpur, Naogaon
CC: @UN
pic.twitter.com/zMUiWfonPr
हमले
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू असुरक्षित?
बांग्लादेश में लगातार 19 दिनों में हिंदू पर हमले की यह सातवीं घटना है। यह सिलसिला 18 दिसंबर को दीपू दास (25) की मैमनसिंह में हत्या से शुरू हुआ। इसके बाद 24 दिसंबर को अमृत मंडल (29) को भीड़ ने मार डाला। 30 दिसंबर को बृजेंद्र बिस्वास (42) को गोली मारी गई। 31 को शरियतपुर में खोकन दास (50) पर हमला हुआ। सोमवार को जशोर में राणा प्रताप और नरसिंगदी में किराना व्यापारी मणि चक्रवर्ती की हत्या की गई थी।