बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या, 24 घंटे में दूसरा मामला

बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जो 24 घंटे के अंदर दूसरा मामला है। सोमवार रात नरसिंगदी जिले के चारसिंदूर बाजार में एक किराना व्यापारी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी पहचान मणि चक्रवर्ती के रूप में हुई है। चक्रवर्ती पर पलाश उपजिला के व्यस्त बाजार में हमला हुआ था, जिसे उनको गंभीर चोटें आई थीं। उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

हत्या हत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चक्रवर्ती को चारसिंदूर बाजार के व्यापारियों ने एक शांत और जाने-माने व्यवसायी के रूप में बताया है, जिनका कोई ज्ञात विवाद नहीं था। पुलिस ने अभी तक हमलावरों को गिररफ्तार नहीं किया है औऱ न ही हमले के कारणों का खुलासा हुआ है। हिंदु समुदाय ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है, साथ ही चेतावनी दी है कि बार-बार होने वाले हमलों से असुरक्षा का माहौल बन रहा है।

घटना सोमवार रात में ही एक हिंदू व्यक्ति को मारी गई थी गोली चक्रवर्ती की हत्या से कुछ घंटे पहले जशोर जिले में सोमवार शाम को एक और हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक युवक की पहचान केशवपुर उपजिला के अरुआ गांव निवासी राणा प्रताप (45) के रूप में हुई थी। उनको मनीरामपुर उपजिला के वार्ड नंबर 17 के कोपलिया बाजार में गोली मारी गई। पुलिस ने इस मामले में भी अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन जांच जारी है।

