ग्लोबल टीवी बांग्लादेश को धमकी, प्रदर्शनकारियों ने कहा- पत्रकार नाजनीन को हटाओ वरना सबकुछ जला देंगे

बांग्लादेश के ढाका में निजी टेलीविजन चैनल ग्लोबल टीवी बांग्लादेश को जलाने की धमकी मिली है, जिसने पड़ोसी देश में मीडिया के हालात पर चिंता पैदा कर दी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ग्लोबल टीवी पत्रकार नाजनीन मुन्नी को नौकरी से निकाले या प्रोथोम आलो और डेली स्टार जैसा अंजाम भुगतने को तैयार रहे। बता दें कि पिछले दिनों प्रदर्शन के दौरान प्रमुख समाचार पत्रों प्रोथोम आलो और द डेली स्टार के कार्यालयों पर आगजनी की गई थी।

धमकी नाजनीन पर आवामी लीग का समर्थन करने का आरोप पत्रकार नाजनीन ने फेसबुक में लिखा, "भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन की नगर इकाई के 7-8 लोग मेरे कार्यालय आए और धमकी दी कि अगर मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, तो वे प्रोथोम आलो और द डेली स्टार की तरह कार्यालय में आग लगा देंगे।" हालांकि, संगठन के अध्यक्ष रिफत राशिद ने धमकी से खुद को अलग कर लिया और कहा कि आरोपी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि संगठन जुलाई में सत्ता विरोधी प्रदर्शन में शामिल था।

नाराजगी पत्रकार नाजनीन से क्यों नाराज हैं प्रदर्शकारी? नाजनीन ने बताया कि जिस समय धमकी दी गई, उस समय वह कार्यालय में नहीं थीं। उन्होंने बताया कि कुछ युवकों ने टीवी के प्रबंध निदेशक (MD) से पूछा कि उन्होंने नाजनीन मुन्नी को क्यों रखा है? वह अवामी लीग की समर्थक हैं। उन्हें हटा दीजिए। युवकों ने MD से शिकायत की कि चैनल पर उस्मान हादी की मौत की खबर को पर्याप्त नहीं चलाया गया। हालांकि, MD ने कहा कि नाजनीन का संबंध आवामी लीग से नहीं है।

Advertisement