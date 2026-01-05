बांग्लादेश के झेनाइदाह में विधवा महिला का गैंगरेप, पेड़ से बांधकर बाल काटे
क्या है खबर?
बांग्लादेश में तमाम दावों के बाद भी हिंदुओं के खिलाफ हमले नहीं रुक रहे हैं। अब झेनाइदाह जिले के कालीगंज क्षेत्र में एक 40 वर्षीय विधवा महिला को शिकार बनाया गया और उनका गैंगरेप हुआ है। घटना शनिवार रात को उपजिला नादिपारा इलाके में हुई है। यहां 2 स्थानीय बदमाशों ने महिला का गैंगरेप कर उसे पेड़ से बांध दिया और उसके बाल काट दिए। महिला के बेहोश होने पर उसे झेनाइदाह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उत्पीड़न
क्यों किया महिला पर हमला?
करीब ढाई साल पहले कोला यूनियन के खेड़ा पारा गांव में पीड़िता ने नादिपारा निवासी शाहिन और उसके भाई से 20 लाख रुपये में जमीन और 2 मंजिला मकान खरीदा था। तभी से शाहिन महिला पर बुरी नजर रखने लगा और अश्लील हरकत करता था। महिला के मना करने पर शनिवार को शाहिन और उसका साथी हसन घर में घुस गए और बारी-बारी से गैंगरेप किया। महिला के चिल्लाने पर उन्होंने एक पेड़ से बांध दिया और बाल काट दिए।
जांच
महिला ने दर्ज कराई शिकायत
झेनाइदाह जनरल अस्पताल के अधीक्षक डॉ मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने बताया कि पहले महिला ने घटना को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में जांच में उसके साथ रेप और दुर्व्यवहार की पुष्टि हुई है। महिला ने कालीगंज पुलिस स्टेशन में शाहिन और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। झेनाइदा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलाल हुसैन ने कहा किपीड़िता को पुलिस स्टेशन बुलाकर उसकी शिकायत दर्ज की गई है, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।