बांग्लादेश के झेनाइदाह में विधवा महिला का गैंगरेप, पेड़ से बांधकर बाल काटे

लेखन गजेंद्र 06:24 pm Jan 05, 202606:24 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश में तमाम दावों के बाद भी हिंदुओं के खिलाफ हमले नहीं रुक रहे हैं। अब झेनाइदाह जिले के कालीगंज क्षेत्र में एक 40 वर्षीय विधवा महिला को शिकार बनाया गया और उनका गैंगरेप हुआ है। घटना शनिवार रात को उपजिला नादिपारा इलाके में हुई है। यहां 2 स्थानीय बदमाशों ने महिला का गैंगरेप कर उसे पेड़ से बांध दिया और उसके बाल काट दिए। महिला के बेहोश होने पर उसे झेनाइदाह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।