जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर वाले सिक्के पर रोक

जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर वाले सिक्के पर रोक, कैसे आया ट्रंप का 1 डॉलर वाला सिक्का?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:01 pm Sep 03, 202607:01 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला 1 डॉलर का सिक्का बिक्री के लिए जारी किया गया है। यह सिक्का अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर लाया गया है और इसकी कीमत 1 डॉलर है। हालांकि, इसके जारी होने के बाद सवाल भी उठ रहा है कि क्या किसी जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर वाला सिक्का कानून के अनुसार सही है। अमेरिकी मुद्रा पर जीवित लोगों की तस्वीर को लेकर सख्त नियम लागू रहे हैं।