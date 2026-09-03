जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर वाले सिक्के पर रोक, कैसे आया ट्रंप का 1 डॉलर वाला सिक्का?
क्या है खबर?
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला 1 डॉलर का सिक्का बिक्री के लिए जारी किया गया है। यह सिक्का अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर लाया गया है और इसकी कीमत 1 डॉलर है। हालांकि, इसके जारी होने के बाद सवाल भी उठ रहा है कि क्या किसी जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर वाला सिक्का कानून के अनुसार सही है। अमेरिकी मुद्रा पर जीवित लोगों की तस्वीर को लेकर सख्त नियम लागू रहे हैं।
कानून
कानून में क्या कहा गया है?
अमेरिकी कानून के मुताबिक, आम तौर पर सिक्कों पर जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर लगाने की अनुमति नहीं है।
31 USC की धारा 5112 में इससे जुड़े नियम हैं। 2005 के प्रेसिडेंशियल 1 डॉलर कॉइन एक्ट में भी कहा गया था कि किसी मौजूदा या जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर वाला डॉलर सिक्का जारी नहीं किया जा सकता है।
इसके पीछे अमेरिकी परंपरा है, जिसमें जीवित नेताओं को मुद्रा पर दिखाने से बचा जाता रहा है।
नियम
फिर ट्रंप का सिक्का कैसे जारी हुआ?
इसके बावजूद ट्रंप वाले सिक्के को जारी करने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी ने 2020 के एक कानून का सहारा लिया है।
इस कानून ने 250वीं सालगिरह पर 2026 में नए डिजाइन वाले सर्कुलेटिंग सिक्के जारी करने की अनुमति दी थी। ट्रेजरी के कानूनी सलाहकारों ने माना कि इस अधिकार के तहत पुराने प्रतिबंध को इस कार्यक्रम के लिए हटाया जा सकता है।
इसी आधार पर सिक्के को जारी करने की मंजूरी दी गई है।
अन्य
क्या यह सिक्का लीगल टेंडर है?
कानूनी तौर पर यह सिक्का 1 डॉलर की फेस वैल्यू वाला लीगल टेंडर है, यानी इसका इस्तेमाल कर्ज, टैक्स और अन्य भुगतान में किया जा सकता है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर दुकान या कारोबारी इसे भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर है।
सिक्के की बिक्री फेस वैल्यू से ज्यादा कीमत पर भी हो रही है, इसलिए इसे कलेक्टरों के लिए खास उत्पाद के तौर पर बेचा जा रहा है।