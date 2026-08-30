काला सागर में जहाजों पर हमला: तुर्की सरकार ने यूक्रेनी राजदूत को किया तलब, दी चेतावनी

काला सागर में तुर्की के जहाजों पर हमला होने का यह पहला मामला नहीं है।

इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में रूस के नोवोरोस्सियस्क बंदरगाह के पास तुर्की के 'नादेज्दा' मालवाहक जहाज पर भी एक ड्रोन से हमला किया गया था, जिसमें चालक दल के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

ये सभी ड्रोन यूक्रेन की तरफ से दागे गए थे। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने हमलों को तुरंत रोकने की चेतावनी दी थी।