रूस के सोची बंदरगाह पर यूक्रेनी नौसेना ने ड्रोन से हमला किया

रूस के 2 जहाजों पर ड्रोन हमला, कराची जाने वाले जहाज पर सवार थे 23 भारतीय

लेखन गजेंद्र 02:41 pm Sep 04, 202602:41 pm

क्या है खबर?

रूस के 2 जहाजों पर ड्रोन हमले की खबर आई है। पहला हमला एक मालवाहक जहाज पर नोवोरोस्सिय्स्क बंदरगाह से पाकिस्तान जाते समय हुआ, जबकि दूसरा हमला सोची बंदरगाह पर हुआ है। कराची जा रहे मालवाहक जहाज पर 23 भारतीय नाविकों के सवार होने की बात सामने आ रही है। हालांकि, अभी तक किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि जहाजों को यूक्रेनी ड्रोन से निशाना बनाया गया है।