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रूस के 2 जहाजों पर ड्रोन हमला, कराची जाने वाले जहाज पर सवार थे 23 भारतीय
रूस के सोची बंदरगाह पर यूक्रेनी नौसेना ने ड्रोन से हमला किया

रूस के 2 जहाजों पर ड्रोन हमला, कराची जाने वाले जहाज पर सवार थे 23 भारतीय

लेखन गजेंद्र
Sep 04, 2026
02:41 pm
क्या है खबर?

रूस के 2 जहाजों पर ड्रोन हमले की खबर आई है। पहला हमला एक मालवाहक जहाज पर नोवोरोस्सिय्स्क बंदरगाह से पाकिस्तान जाते समय हुआ, जबकि दूसरा हमला सोची बंदरगाह पर हुआ है। कराची जा रहे मालवाहक जहाज पर 23 भारतीय नाविकों के सवार होने की बात सामने आ रही है। हालांकि, अभी तक किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि जहाजों को यूक्रेनी ड्रोन से निशाना बनाया गया है।

हमला

पहला हमला कहां हुआ?

रूसी एमवी एमवी बैरियन रूसी बंदरगाह नोवोरोस्सियस्क से कराची जा रहा था, तभी उसे ड्रोन से निशाना बनाया गया।

ड्रोन जहाज के उस हिस्से पर लगा था, जहां चालक दल के सदस्य रहते हैं। हमले के बाद जहाज में आग लग गई, जिसे तुरंत काबू पा लिया गया और बाहरी सहायता की जरूरत नहीं पड़ी।

जहाज पर किस देश का झंडा था और इसका मालिक कौन है, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है। सभी भारतीय भी सुरक्षित हैं।

हमला

यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन ने किया हमला

यूक्रेनी नौसेना ने शुक्रवार को बताया कि उसने रूसी सहायक जहाज नेफ्रित को रूस के सोची बंदरगाह में यूक्रेनी मानवरहित समुद्री ड्रोन से निशाना बनाया है।

नेफ्रित रूस के समुद्री और ऊर्जा अवसंरचना का हिस्सा है, जो तेल-गैस संचालन में सहायक, अपतटीय सुविधाओं की मरम्मत, माल-कर्मियों का परिवहन और पानी के नीचे इंजीनियरिंग कार्य करता है।

यूक्रेनी नौसेना ने कहा, "नेफ्रित पर हमला दुश्मन की रसद, विशेष क्षमताओं और सैन्य-आर्थिक बुनियादी ढांचे पर बड़ा प्रहार है।"

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ट्विटर पोस्ट

हमले का दृश्य

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