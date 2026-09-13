हॉर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी व्यापारिक जहाज पर हमले में एक की मौत हो गई है

हॉर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी व्यापारिक जहाज पर हमला; 1 की मौत, 3 घायल

लेखन भारत शर्मा 07:09 pm Sep 13, 202607:09 pm

क्या है खबर?

हॉर्मुज जलडमरूमध्य में रविवार सुबह एक ईरानी व्यापारिक जहाज को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRIB ने स्थानीय प्रशासन के हवाले से इस घटना की पुष्टि की है। इस घटना के बाद रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।