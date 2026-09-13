हॉर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी व्यापारिक जहाज पर हमला; 1 की मौत, 3 घायल
क्या है खबर?
हॉर्मुज जलडमरूमध्य में रविवार सुबह एक ईरानी व्यापारिक जहाज को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRIB ने स्थानीय प्रशासन के हवाले से इस घटना की पुष्टि की है। इस घटना के बाद रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।
घटना
क्या है हमले की पूरी घटना?
ईरान के केश्म काउंटी गवर्नर हुसैन अमीर तैमूरी के अनुसार, जहाज को 13 सितंबर की सुबह स्थानीय समयानुसार 5 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे) ईरान के दक्षिणी हेंगाम और केश्म द्वीपों के तट के पास निशाना बनाया गया।
जहाज पर किस तरह के हथियार से हमला किया गया है, इसकी सटीक जानकारी अभी तक सामने नहीं आ सकी है और जांच जारी है।
इसमें चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हैं।
पृष्ठभूमि
हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले
हॉर्मुज जलडमरूमध्य में इस साल की शुरुआत से ही व्यापारिक जहाजों और युद्धपोतों पर लगातार हमले हो रहे हैं।
यह मौजूदा संकट पिछले कुछ महीनों से चल रहे सिलसिलेवार सैन्य टकरावों का हिस्सा है।
28 फरवरी को ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद तेहरान ने हॉर्मुज से होने वाले जहाजों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया था।
अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में आने-जाने वाले जहाजों की कड़ी नाकेबंदी कर रखी है।
कार्रवाई
कच्चे तेल के टैंकरों पर कार्रवाई
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने हाल ही में दावा किया था कि उनकी सेनाओं ने ईरान के 5 कच्चे तेल के टैंकरों को नष्ट कर दिया।
अमेरिका ने यह कार्रवाई ईरान द्वारा अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के जवाब में की थी।
इसके जवाब में ईरान ने भी खाड़ी में दो अमेरिकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों को निशाना बनाया, साथ ही जॉर्डन में स्थित एक अमेरिकी एयर बेस पर भी मिसाइलें दागी थीं।