बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, मारपीट करने के बाद खिलाया था जहर

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत 8 जनवरी को मारपीट के बाद जबरन खिलाए गए जहर के कारण शनिवार को एक और हिंदु युवक ने दम तोड़ दिया है। बता दें कि कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में यह 7वें हिंदू व्यक्ति की हत्या हुई है। इससे वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।

घटना कैसे हुई थी यह घटना? गत 8 जनवरी को सुनामगंज जिले के दिराई उप जिले के भंगदोहोर गांव में हिंदू युवक जॉय महापात्रो की पहले भीड़ ने पिटाई की और उसके बाद उसे जबरन जहर खिला दिया गया। बाद में परिजनों ने उसे सिलहट MAG उस्मानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि मारपीट के बाद महापात्रो को अमीरुल इस्लाम नामक एक स्थानीय मुस्लिम ने जहर खिलाया था।

हत्या बांग्लादेश में 3 सप्ताह में 7 हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। गत 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास (25) की मैमनसिंह में, 24 दिसंबर को हुसैनडांगा में अमृत मंडल (29) की, 30 दिसंबर को मैमनसिंह में शॉटगन से बजेंद्र बिस्वास (42) की, 31 दिसंबर को शरियतपुर जिले में खोकन दास (50) की, 5 जनवरी को मनीरामपुर उपजिला में राणा प्रताप (45) की और 6 जनवरी को शरत चक्रवर्ती मणि उर्फ मोनी चक्रवती की भीड़ ने हमला कर हत्या कर दी थी।

