बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, 3 सप्ताह में 5वीं वारदात

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। जशोर जिले में सोमवार शाम को एक और हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। यह घटना शाम करीब 05:45 बजे मनीरामपुर उपजिला के वार्ड नंबर 17 के कोपलिया बाजार में घटी। बता दें कि कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में यह 5वें हिंदू व्यक्ति की हत्या हुई है।

घटना कैसे घटी यह वारदात? मनीरामपुर पुलिस थानाप्रभारी राजिउल्लाह खान ने बताया कि मृतक युवक की पहचान केशवपुर उपजिला के अरुआ गांव निवासी राणा प्रताप (45) पुत्र तुषार कांति बैरागी के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने राणा प्रताप पर उस समय गोली चलाई जब वह बाजार में मौजूद थे। इस दौरान राणा प्रताप के शरीर पर कई गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे लोगों में दहशत फैल गई।

कार्रवाई पुलिस ने अब तक क्या की कार्रवाई? थानाप्रभारी खान ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राणा प्रताप को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके परिजनों को सूचना देकर पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू करा दी गई है। उन्होंने बताया कि हमलावरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

श्रृंखला बांग्लादेश में 3 सप्ताह में 5 हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास (25) की मैमनसिंह में हत्या कर दी थी। 24 दिसंबर को हुसैनडांगा में अमृत मंडल (29) को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था। 30 दिसंबर को मैमनसिंह में शॉटगन से बजेंद्र बिस्वास (42) की हत्या कर दी थी। 31 दिसंबर को शरियतपुर जिले में खोकन दास (50) पर धारदार हथियारों से हमला कर आग लगा दी थी। उनकी रविवार को मौत हो गई थी।

