अमेरिका का अवैध प्रवासियों के लिए नया अभियान, मुफ्त हवाई टिकट के साथ बोनस भी मिलेगा

अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को देश से निकालने के लिए नया स्वैच्छिक निर्वासन अभियान शुरू किया है। इसमें उन्हें स्वेच्छा से देश छोड़कर मूल देश वापस जाने के लिए मुफ्त हवाई टिकट के साथ 2,600 डॉलर (लगभग 2.40 लाख रुपये) का बोनस भी दिया जाएगा। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने सोशल मीडिया के जरिए अपने इस अभियान का जोर-शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। आइए इस पूरे अभियान पर एक नजर डाल लेते हैं।

तस्वीर भारत, चीन और कोलंबिया के प्रसिद्ध स्थलों की तस्वीरों का किया इस्तेमाल DHS ने इस अभियान के प्रचार और प्रसार के लिए सोशल मीडिया पर भारत, चीन और कोलंबिया के प्रसिद्ध स्थलों की तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया है। इसमें ताजमहल की तस्वीर प्रमुख रूप से शामिल है। इन तस्वीरों के साथ DHS ने एक्स पर लिखा, 'सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) होम ऐप का उपयोग करके स्वैच्छिक निर्वासन करने पर आपको घर वापसी की एक मुफ्त उड़ान टिकट और 2,600 अमेरिकी डॉलर का निकास बोनस दिया जाएगा।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखें पोस्ट You can go home with a fresh start!



Receive a FREE flight home and a $2,600 exit bonus when you use CBP Home to self-deport: https://t.co/YGo3uuNvrE pic.twitter.com/ZdSBlrJryO — Homeland Security (@DHSgov) March 17, 2026

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पहल मई 2025 में शुरू की गई थी पहल DHS अधिकारियों ने बताया कि अवैध प्रवासियों को उनके घर भेजने के लिए 'प्रोजेक्ट होमकमिंग' नाम से यह पहल पिछले साल मई में शुरू की गई थी। इसमें प्रवासियों को CBP होम ऐप के उपयोग सलाह दी गई थी। इसमें वह स्वेच्छा से देश छोड़ने के लिए पंजीयन करने के बाद यात्रा सहायता और कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली वित्तीय प्रोत्साहन राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब तक करीब 22 लाख प्रवासियों ने इसका लाभ उठाया है।

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फायदा योजना से अमेरिका को क्या हो रहा है फायदा? DHS ने बताया कि जहां पारंपरिक रूप से जबरन निर्वासन पर प्रति व्यक्ति लगभग 18,245 डॉलर (लगभग 16.86 लाख रुपये) खर्च होते हैं। इसी तरह CBP होम ऐप के माध्यम से 2,600 डॉलर के निकास भत्ते के साथ स्व-निर्वासन का नया विकल्प लागत को घटाकर केवल 5,100 डॉलर (लगभग 4.71 लाख रुपये) प्रति व्यक्ति कर देता है। इससे अमेरिकी करदाताओं को प्रति प्रवासी 13,000 डॉलर (लगभग 12 लाख रुपये) से अधिक की सीधी बचत होती है।

फायदा योजना के तहत प्रवासियों को क्या होता है फायदा? इस योजना के तहत प्रवासियों को बिना गिरफ्तारी, हिरासत या प्रतिबंध के सामान्य यात्रियों की तरह घर लौटने का मौका मिलता है। यह एक सुरक्षित और व्यवस्थित विकल्प है जो सहायता और लचीलापन प्रदान करता है, डर नहीं। DHS के अनुसार, CBP होम ऐप का उपयोग करने से अवैध अप्रवासियों को अपनी वापसी की योजना बनाने की अनुमति मिलती है, जिसमें समय पर प्रस्थान करने के अवसर के साथ आर्थिक मदद भी शामिल है।

बोनस योजना की शुरुआत में 1,000 डॉलर था बोनस पिछले साल मई में योजना की शुरुआत के समय DHS ने 1,000 डॉलर (करीब 92,000 रुपये) का निकास बोनस देने की पेशकश की थी। दिसंबर की छुट्टियों के दौरान नए साल से पहले देश छोड़ने वाले अवैध अप्रवासियों के लिए यह राशि अस्थायी रूप से बढ़ाकर 3,000 डॉलर (लगभग 2.76 लाख रुपये) कर दी गई थी। हालांकि, जनवरी 2026 में निकास बोनस की स्थायी दर 2,600 डॉलर तय कर दी गई। इससे प्रशासन पर आर्थिक वजन कम हुआ है।