ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक सिस्टम फेल, 300 उड़ानें रद्द; हीथ्रो समेत कई एयरपोर्ट प्रभावित

नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज (NATS) के मुताबिक, समस्या उसके फ्लाइट प्रोसेसिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण आई थी।

समाचार एजेंसी AP ने फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडर24के हवाले से बताया कि गड़बड़ी से लंदन फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में आने-जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ा है।

जानकारी मिलते ही NATS के इंजीनियरों ने खराबी का पता लगाकर सिस्टम ठीक करने का काम शुरू किया। बाद में NATS ने फिक्स लागू करने और सिस्टम के धीरे-धीरे सामान्य होने की जानकारी दी।