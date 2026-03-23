न्यूयॉर्क के ला-गार्डिया हवाई अड्डे पर एयर कनाडा का विमान दमकल वाहन से टकराया

न्यूयॉर्क के ला-गार्डिया हवाई अड्डे पर एयर कनाडा का विमान दमकल से टकराया, कई यात्री घायल

लेखन गजेंद्र 10:45 am Mar 23, 202610:45 am

क्या है खबर?

अमेरिका के न्यूयॉर्क में एयर कनाडा एक्सप्रेस विमान के साथ सोमवार को बड़ा हादसा होते-होते बचा। यहां के ला-गार्डिया हवाई अड्डे पर उतरते समय विमान एक दमकल वाहन से टकरा गया। घटना में 5 दमकलकर्मियों सहित कई यात्री घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ लोगों की मौत की भी आशंका है। दुर्घटनाग्रस्त विमान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें विमान की क्षतिग्रस्त हालत दिख रही है।