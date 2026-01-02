मेक्सिको में आया 6.5 की तीव्रता वाला भूकंप

मेक्सिको में आया 6.5 की तीव्रता वाला भूकंप, राष्ट्रपति को रोकना पड़ा अपना भाषण

लेखन भारत शर्मा 09:28 pm Jan 02, 202609:28 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान एजेंसी के अनुसार, राजधानी में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई। इन तेज झटकों के कारण इमारतें जोर-जोर से हिलने लगी। इसके बाद लोग घरों से बाहर आ गए। लाेगों में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि, अभी तक भूंकप से हुए नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है।