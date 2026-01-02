मेक्सिको में आया 6.5 की तीव्रता वाला भूकंप, राष्ट्रपति को रोकना पड़ा अपना भाषण

मेक्सिको में आया 6.5 की तीव्रता वाला भूकंप, राष्ट्रपति को रोकना पड़ा अपना भाषण
क्या है खबर?
दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान एजेंसी के अनुसार, राजधानी में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई। इन तेज झटकों के कारण इमारतें जोर-जोर से हिलने लगी। इसके बाद लोग घरों से बाहर आ गए। लाेगों में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि, अभी तक भूंकप से हुए नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है।
केंद्र
40 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र
भूकंप का केंद्र मेक्सिको के दक्षिणी राज्य गुर्रेरो के सैन मार्कोस शहर के पास था, जो प्रशांत महासागर तट पर एकॉपुल्को रिजॉर्ट के करीब है। ये भूकंप धरती से 40 किलोमीटर की गहराई में आया था। भूकंप के दौरान राजधानी में राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं, तभी भूकंप के अलार्म बजने लगे। इसके बाद उन्होंने तत्काल अपना भाषण रोका और मौजूद पत्रकारों ने शांतिपूर्वक तरीके से इमारत को खाली कर दिया।
नुकसान
भूकंप से कितना हुआ नुकसान?
राष्ट्रपति शीनबाम ने राज्य के गर्वनर एवलिन साल्गाडो से बात करने के बाद एक्स पर लिखा, 'गुर्रेरो में तत्काल किसी गंभीर नुकसान की सूचना नहीं मिली है। जनता को आश्वासन किया जाता है कि आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन किया गया है और प्रभावित क्षेत्रों से संपर्क जारी है।' उन्होंने आगे लिखा, 'राजधानी मैक्सिको सिटी में भी किसी प्रकार के संपत्ति के नुकसान या किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है।'