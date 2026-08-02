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इंडोनेशिया में यात्री जहाज में आग लगने से 5 की मौत, 41 अन्य लोग लापता
इंडोनेशिया में यात्री जहाज में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई (तस्वीर: फाइल)

इंडोनेशिया में यात्री जहाज में आग लगने से 5 की मौत, 41 अन्य लोग लापता

लेखन भारत शर्मा
Aug 02, 2026
03:55 pm
क्या है खबर?

इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास रविवार सुबह एक यात्री फेरी (छोटा जहाज) में अचानक भीषण आग लग गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 अन्य यात्री अब भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। यह जहाज पूर्वी जावा प्रांत के सुराबाया से दक्षिणी सुलावेसी के मकासर जा रहा था, तभी जावा के मदुरा द्वीप के पास इसमें आग लग गई।

यात्री

जहाज में सवार थे 271 यात्री

इंडोनेशिया की खोज एवं बचाव एजेंसी के अनुसार, आग लगने के समय जहाज में 271 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। अब तक 225 लोगों को बचा लिया गया था, जबकि लापता लोगों की तलाश जारी है।

पानी में डूबे या तैर रहे अन्य लोगों की तलाश के लिए कई खोजी जहाजों को तैनात किया गया है।

इसी तरह अधिकारी आस-पास के जलक्षेत्र में खोजबीन कर जहाज पर सवार लोगों का पता लगाने में जुटे हैं।

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परेशानी

पहचान में आ रही परेशानी

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जहाज पर मौजूद यात्रियों के विवरण (पैसेंजर मेनिफेस्ट) में कमियां होने के कारण बचाव कार्य और लापता लोगों की सही संख्या का पता लगाने में मुश्किलें आ रही हैं।

यह फेरी पूर्वी जावा प्रांत के सुराबाया से दक्षिण सुलावेसी के मकासर जा रही थी। इसी दौरान जावा सागर में सुमेनप रीजेंसी के पास इसमें आग भड़क गई।

आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।

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पुनरावृत्ति

पहले भी हो चुकी है इस तरह की दुर्घटना

यह घटना इंडोनेशिया में एक अन्य घातक नौका अग्निकांड के एक साल बाद हुई है।

जुलाई 2025 में उत्तरी सुलावेसी प्रांत के तट पर एक यात्री जहाज में आग लगने से कम से कम 3 लोग मारे गए थे और लगभग 150 लोगों को बचाया गया था।

लगभग 280 लोगों को ले जा रहा केएम बार्सिलोना 5 नामक जहाज पिछले साल 19 जुलाई को प्रांतीय राजधानी मनाडो के तट पर नौकायन करते समय आग की चपेट में आ गया था।

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