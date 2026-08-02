इंडोनेशिया में यात्री जहाज में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई (तस्वीर: फाइल)

इंडोनेशिया में यात्री जहाज में आग लगने से 5 की मौत, 41 अन्य लोग लापता

लेखन भारत शर्मा 03:55 pm Aug 02, 202603:55 pm

क्या है खबर?

इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास रविवार सुबह एक यात्री फेरी (छोटा जहाज) में अचानक भीषण आग लग गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 अन्य यात्री अब भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। यह जहाज पूर्वी जावा प्रांत के सुराबाया से दक्षिणी सुलावेसी के मकासर जा रहा था, तभी जावा के मदुरा द्वीप के पास इसमें आग लग गई।