तुर्की में गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है

तुर्की में बंदूकधारी द्वारा की गई गोलीबारी में 4 की मौत, 8 अन्य घायल

लेखन भारत शर्मा 10:05 pm May 18, 202610:05 pm

क्या है खबर?

दक्षिणी तुर्की के मर्सिन शहर के पास सोमवार को एक बंदूकधारी द्वारा की गई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। यह हमला मर्सिन से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित टार्सस के उत्तर में हुआ। DHA और IHA समाचार एजेंसियों के अनुसार, 2 पीड़ितों की मौत उस रेस्तरां में हुई जहां हमलावर ने गोलीबारी की। हमलावर ने कार में भागने से पहले 2 अन्य लोगों को अन्य जगहों पर निशाना बनाया था।