तुर्की में बंदूकधारी द्वारा की गई गोलीबारी में 4 की मौत, 8 अन्य घायल
क्या है खबर?
दक्षिणी तुर्की के मर्सिन शहर के पास सोमवार को एक बंदूकधारी द्वारा की गई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। यह हमला मर्सिन से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित टार्सस के उत्तर में हुआ। DHA और IHA समाचार एजेंसियों के अनुसार, 2 पीड़ितों की मौत उस रेस्तरां में हुई जहां हमलावर ने गोलीबारी की। हमलावर ने कार में भागने से पहले 2 अन्य लोगों को अन्य जगहों पर निशाना बनाया था।
कार्रवाई
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने संदिग्ध की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है, जिसमें हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। संदिग्ध शूटर 17 वर्षीय बताया जा रहा है, जिसके पास शॉटगन है। यह घटना पिछले महीने तुर्की में किशोरों द्वारा की गई 2 अन्य गोलीबारी की घटनाओं के बाद हुई है। एक घटना में 16 लोग घायल हुए थे, जबकि दूसरी में 10 लोगों की मौत हुई थी। उनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे।
उपचार
घायलों को जारी है उपचार
पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की घटना में घायल हुए सभी 8 लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जा रही है। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक उनकी चोटों की गंभीरता के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं दी है। किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह भी साफ नहीं है कि पीड़ितों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया या उन्हें बेतरतीब ढंग से चुना गया था।