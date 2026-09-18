फिलीपींस के स्कूल में हुई गोलीबारी में हमलावर समेत 3 छात्रों की मौत हो गई है

फिलीपींस के स्कूल में हुई गोलीबारी में हमलावर समेत 3 की मौत, 8 अन्य छात्र घायल

लेखन भारत शर्मा 05:55 pm Sep 18, 202605:55 pm

क्या है खबर?

दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप से एक बड़ी हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां के साउथ कोटाबाटो प्रांत के बंगा नगर में स्थित एक माध्यमिक स्कूल में शुक्रवार दोपहर अंधाधुंध गोलीबारी की घटना हुई। इस दुखद हादसे में हमलावर छात्र सहित कुल 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्रों को अस्पताल में पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी।