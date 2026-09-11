कांगो में स्कूल में आग लगने से 29 बच्चों की मौत, 300 घर भी जलकर खाक

स्थानीय अधिकारी पैट्रिस बुडुगे ने बताया कि आग लगने के बाद हालात बदतर हो गए। आग लगते ही स्कूलों में भगदड़ मच गई।

बच्चे जान बचाने के लिए एक-दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे, जिससे कई बच्चे बेहोश हो गए और कइयों की कुचलने से मौत हो गई।

लगभग 50 छात्रों और कुछ शिक्षकों को दम घुटने की गंभीर स्थिति में नजदीकी क्लीनिकों में लाया गया। फिलहाल 29 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 21 ICU में हैं।