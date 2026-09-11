कांगो में स्कूल में आग लगने से 29 बच्चों की मौत, 300 घर भी जलकर खाक
क्या है खबर?
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) के विद्रोही नियंत्रित पूर्वी शहर बुकावू में एक भीषण आगजनी के कारण कम से कम 29 बच्चों की मौत हो गई है। मृतकों में 19 लड़कियां और 5 लड़के शामिल हैं। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे लगी इस आग ने देखते ही देखते 2 स्थानीय स्कूलों और आस-पास की रिहायशी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है।
हादसा
कहां और कब लगी आग?
अलजजीरा के अनुसार, यह आग दक्षिण किवू प्रांत की राजधानी बुकावू के चिम्पुंडा इलाके में लगी। इस शहर पर फरवरी 2025 से रवांडा समर्थित AFC/M23 विद्रोही समूह का नियंत्रण है।
आग चिम्पुंडा से फैलते हुए उजामा प्राथमिक स्कूल और फुराहा माध्यमिक स्कूल तक पहुंच गई।
संयुक्त राष्ट्र के ब्रॉडकास्टर 'रेडियो ओकापी' के अनुसार, हादसे में कम से कम 29 बच्चों की मौत हुई है।
विद्रोही आंदोलन के प्रवक्ता लॉरेंस कान्युका ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।
भयावह
भगदड़ और दम घुटने से बढ़ी परेशानी
स्थानीय अधिकारी पैट्रिस बुडुगे ने बताया कि आग लगने के बाद हालात बदतर हो गए। आग लगते ही स्कूलों में भगदड़ मच गई।
बच्चे जान बचाने के लिए एक-दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे, जिससे कई बच्चे बेहोश हो गए और कइयों की कुचलने से मौत हो गई।
लगभग 50 छात्रों और कुछ शिक्षकों को दम घुटने की गंभीर स्थिति में नजदीकी क्लीनिकों में लाया गया। फिलहाल 29 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 21 ICU में हैं।
नुकसान
संपत्ति का हुआ भारी नुकसान
दक्षिण किवू प्रांत के उपराज्यपाल दुुनिया मसुम्बुको ब्वेंगे के अनुसार, इस आग से दोनों स्कूल पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं।
इसके साथ ही आस-पास बने लगभग 300 लकड़ी के मकान जलकर मलबे में तब्दील हो गए हैं, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं।
बुकावू शहर में पिछले कुछ दिनों में आगजनी की कई घटनाएं सामने आई हैं। पिछले रविवार को भी एक अन्य इलाके में आग लगने से 45 से अधिक घर नष्ट हो गए थे।