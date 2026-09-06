कांगो में शादी समारोह के दौरान लगी आग में 22 लोगों की मौत, कई अन्य घायल

एसोसिएटेड प्रेस (AP) के अनुसार, यह भीषण आग शुक्रवार देर रात उत्तरी किंशासा के लिंगवाला इलाके की इमारत में लगी।

आग इतनी तेजी से फैली कि शनिवार तड़के तक इमारत से लपटें उठती रहीं।

शादी में शामिल हुए मेहमानों ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन इमारत के गलियारे बेहद संकरे होने के कारण लोग समय रहते बाहर नहीं निकल सके और अंदर ही फंस गए।

कई पीड़ित और उनके शव सड़क किनारे पड़े हुए नजर आए।