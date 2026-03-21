तेहरान विश्वविद्यालय ने इजरायल-अमेरिकी हमलों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है

ईरान में अब तक हुई 2,000 लोगों की मौत, तेहरान विश्वविद्यालय ने लगाए गंभीर आरोप

लेखन भारत शर्मा 12:26 pm Mar 21, 202612:26 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और इजरायल के संयुक्त रूप से ईरान पर हमला करने के बाद वहां मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच तेहरान विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर फाउड इजादी ने अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों को गैरकानूनी बताते हुए कहा है कि इन हमलों में अब तक 2,000 से अधिक नागरिक मारे गए, जिनमें 165 बच्चियां भी शामिल हैं। उन्होंने इसे अनावश्यक युद्ध करार देते हुए कहा कि ईरान, अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं था।