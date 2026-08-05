दक्षिण कोरिया में भीषण गर्मी के कारण हालात बेकाबू हो गए हैं

उत्तर-पूर्वी एशिया में भीषण गर्मी से हुई 19 मौतें, काेरिया और जापान सर्वाधिक प्रभावित

लेखन भारत शर्मा 05:08 pm Aug 05, 202605:08 pm

क्या है खबर?

उत्तर-पूर्वी एशिया इस समय जानलेवा गर्मी और लू की चपेट में है। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और जापान में लगातार बढ़ते तापमान के कारण अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। गर्मी का असर न सिर्फ इंसानों पर, बल्कि खेलों, घरेलू पशुओं और चिड़ियाघर के जानवरों पर भी बेहद गंभीर रूप से पड़ रहा है। अस्पताल अधिकारी ने लोगों को गर्मी से निपटने के लिए उचित आहार संबंधी सलाह दी हैं।