यूरोप में 12 टन किटकैट चॉकलेट हुई चोरी, कंपनी में बयान में कही ये बात

घटना के बाद किटकैट ने एक बयान में कहा, "हम पुष्टि करते हैं कि इटली में हमारी फैक्ट्री और पोलैंड में उनके गंतव्य के बीच 12 टन किटकैट उत्पाद चोरी हो गए हैं। हम जांच के लिए स्थानीय अधिकारियों और सप्लाई चेन पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है और आपूर्ति पर भी कोई असर नहीं पड़ा है।"

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किटकैट ने कहा- चोरों ने 'ब्रेक' लेने की बात को गंभीरता से ले लिया

किटकैट के प्रवक्ता ने मजाकिया अंदाज में कहा, "हम हमेशा लोगों से कहते हैं 'हेव अ ब्रेक, हेव अ किटकैट' लेकिन लगता है चोरों ने इस बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया और 12 टन चॉकलेट लेकर ही 'ब्रेक' ले लिया।" कंपनी ने यह भी कहा कि चोरी हुई चॉकलेट यूरोप के अनौपचारिक बाजारों में बेची जा सकती है। हालांकि, हर चॉकलेट बार पर खास बैच कोड के जरिए इसकी पहचान की जा सकती है।