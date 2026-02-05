इंडोनेशिया में रहता है दुनिया का सबसे लंबा सांप, जानिए कितनी है लंबाई

रेटिकुलेटेड अजगर दुनिया के सबसे लंबे सांप होते हैं, जिनकी औसत लंबाई आमतौर पर 10 से 20 फीट के बीच होती है। हालांकि, इंडोनेशिया के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा रेटिकुलेटेड अजगर मिला है, जिसकी लंबाई 23 फीट 8 इंच है। यह एक मादा अजगर है, जिसका शरीर एक बड़ी डिलिवरी ट्रक इतना लंबा है। इसकी लंबाई के चलते इस अजगर का नाम गिनीज बुक में शामिल कर दिया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

अजगर कहां पाया गया था यह अजगर? 2025 में सुलावेसी के मारोस क्षेत्र में इस विशालकाय सांप को देखा गया था। इसके नाम दुनिया के सबसे लंबे ज्ञात सांप का विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। बेहोशी की हालत में, जब उसका शरीर पूरी तरह से शिथिल होता है तो वह 10 प्रतिशत और लंबा हो सकता है। देखा जाए तो वास्तव में उसकी लंबाई 26 फीट के करीब होने की संभावना है। हालांकि, गिनीज बुक ने सुरक्षा के लिहाज से उसे बेहोश करके नहीं मापा है।

वजन एक विशाल पांडा जितना है सांप का वजन इस अनोखे सांप का नाम इबू बैरन रखा गया है, जिसका मतलब 'उच्च सामाजिक स्थिति वाली महिला' होता है। इसकी लंबाई के साथ-साथ इसका वजन भी देखा गया था, जो कि 96.5 किलो है। इसके लिए उन तराजू का इस्तेमाल किया गया था, जिनका उपयोग आमतौर पर चावल की बोरियों का वजन करने के लिए किया जाता है। इबू की देखरेख अब स्थानीय संरक्षणवादी बुडी पुरवांतो कर रहे हैं, जिन्होनें एक सांप अभयारण्य भी बनाया हुआ है।

Advertisement

खोज पुरवांतो ने ही सबसे पहले देखा था यह सांप जैसे ही पुरवांतो को इबू के बारे में पता चला, वह तुरंत उसे बचाने पहुंच गए थे। उनका अभयारण्य मैरोस काउंटी में है, जहां वह ऐसे कई सांपों को रखते हैं। इससे न केवल सांप स्वस्थ रहते हैं, बल्कि स्थानीय लोग भी सुरक्षित रहते हैं। इस असाधारण सांप का मूल्यांकन डियाज नुग्राहा ने किया था, जो बोर्नियो के कालीमंतन के एक वन्यजीव गाइड, बचावकर्ता और प्रशिक्क्षक हैं। उनका सहयोग राडू फ्रेंटियू ने किया था, जो एक अन्वेषक और फोटोग्राफर हैं।

Advertisement