इन भारतीय पकवानों ने जीते हैं गिनीज विश्व रिकॉर्ड, जानिए क्या है इनकी खासियत
क्या है खबर?
भारत में कई ऐसे व्यंजन हैं, जो अपने अनोखे स्वाद के कारण दुनिया भर में मशहूर हैं। कुछ व्यंजन तो इतने बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं कि वे गिनीज विश्व रिकॉर्ड में भी शामिल हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे भारतीय व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिनका नाम गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज है। ये व्यंजन अपने आकार, मात्रा या सबसे बड़ी संख्या में लोगों को खिलाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं।
#1
बिरयानी
बिरयानी चावल से बना वह व्यंजन है, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इस पकवान का नाम गिनीज बुक में शुमार है। 2008 में बिरयानी से जुड़ा एक खास रिकॉर्ड कायम हुआ था, जब नई दिल्ली के एक शेफ ने दुनिया की सबसे बड़ी मात्रा में इसे बनाया था। बियरनी का कुल वजन 14,060 किलो था, जिसमें हजारों किलों में चावल, घी और मसाले आदि इस्तेमाल हुए थे।
#2
खिचड़ी
खिचड़ी से ज्यादा सादगी भरा व्यंजन भारत में कोई और नहीं है। अपने सादे स्वाद के बावजूद भी इस पकवान ने गिनीज विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिखाया था। दरअसल, 2017 में दिल्ली में हुए 'विश्व खाद्य भारत' इवेंट के दौरान शेफ संजीव कपूर और 50 अन्य शेफ की एक टीम ने 918 किलो खिचड़ी बनाई थी। इससे चावल और बीन्स से बने व्यंजन की सबसे बड़ी सर्विंग का विश्व रिकॉर्ड बना था। इसके बाद खिचड़ी को बाट दिया गया था।
#3
डोसा
दक्षिण भारत की पहचान डोसा अब केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। 2014 में हैदराबाद में 29 शेफ की एक टीम ने दुनिया का सबसे लंबा डोसा बनाया था। इसकी लंबाई 16.68 मीटर यानि 54 फीट और 8.69 इंच थी। इतनी ज्यादा लंबाई के बावजूद, इस डोसे में वह खास कुरकुरापन और कागज जैसी पतली बनावट थी, जो इस व्यंजन की पहचान है। इस डोसा के स्वाद में भी कोई कमी नहीं थी।
#4
रोटी
रोटी एक ऐसी ब्रेड है, जो हर भारतीय की थाली में शामिल होती ही है। इसके बिना भोजन पूरा नहीं होता है। सितंबर 2012 में गुजरात के जामनगर में दगडू सेठ गणपति सार्वजनिक महोत्सव के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनाई गई थी। इसका वजन 145 किलो था और इसको 3 मीटर गुणा 3 मीटर के एक खास तवे पर पकाया गया था। इसे बेलने, पलटने और समान रूप से पकाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ी थी।
#5
बूंदी का लड्डू
भारत में चाहे कोई त्योहार हो या अच्छी खबर, लोग बूंदी के लड्डू खाना पसंद करते हैं। यह मिठाई न केवल मुंह मीठा करती है, बल्कि इसने विश्व स्तर पर नाम भी कमाया है। 2016 में आंध्र प्रदेश के टेपेश्वरम के मिठाई बनाने वाले PVVS मल्लिकार्जुन राव ने अब तक का सबसे बड़ा बूंदी का लड्डू बनाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। इसका वजन 29,465 किलो था और इसे बेसन, चीनी, घी, सूखे मेवे और इलायची से बनाया गया था।