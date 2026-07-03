इन भारतीय पकवानों ने जीते हैं गिनीज विश्व रिकॉर्ड, जानिए क्या है इनकी खासियत

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खिचड़ी

खिचड़ी से ज्यादा सादगी भरा व्यंजन भारत में कोई और नहीं है। अपने सादे स्वाद के बावजूद भी इस पकवान ने गिनीज विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिखाया था। दरअसल, 2017 में दिल्ली में हुए 'विश्व खाद्य भारत' इवेंट के दौरान शेफ संजीव कपूर और 50 अन्य शेफ की एक टीम ने 918 किलो खिचड़ी बनाई थी। इससे चावल और बीन्स से बने व्यंजन की सबसे बड़ी सर्विंग का विश्व रिकॉर्ड बना था। इसके बाद खिचड़ी को बाट दिया गया था।