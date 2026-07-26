जिम्बाब्वे बनाम भारत: रयान बर्ल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगाया अपना 5वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने जब 34 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवाया, तब बर्ल क्रीज पर आए।

उन्होंने लगातार गिर रहे विकेटों के बीच पारी को संभालने का प्रयास किया। उन्होंने मधेवेरे के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की।

19वें ओवर के दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया।

वह 43 गेंदों में 54 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके लगाए।