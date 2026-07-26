जिम्बाब्वे बनाम भारत: रयान बर्ल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगाया अपना 5वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

जिम्बाब्वे बनाम भारत: रयान बर्ल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगाया अपना 5वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रयान बर्ल ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी-20 में अर्धशतक (54*) लगाया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 5वां अर्धशतक साबित हुआ। उनकी पारी के बावजूद जिम्बाब्वे को मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। हरारे में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 157/7 का स्कोर ही बना सकी। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
अर्धशतक
शानदार रही रयान बर्ल की पारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने जब 34 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवाया, तब बर्ल क्रीज पर आए।
उन्होंने लगातार गिर रहे विकेटों के बीच पारी को संभालने का प्रयास किया। उन्होंने मधेवेरे के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की।
19वें ओवर के दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया।
वह 43 गेंदों में 54 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके लगाए।
करियर
ऐसा है रयान बर्ल का करियर
बर्ल ने 2019 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी।
उन्होंने अब तक 124 मैचों की 115 पारियों में उन्होंने 26.09 की औसत और 123.91 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,114 रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने 5 अर्धशतक लगाए हैं और वह कोई शतक नहीं लगा सके हैं।
इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 67 रन रहा है। वह 5 पारियों में शून्य पर भी आउट हुए हैं।