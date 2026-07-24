भारतीय टीम दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी

जिम्बाब्वे बनाम भारत: दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

लेखन भारत शर्मा 10:28 am Jul 24, 202610:28 am

क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार (25 जुलाई) को खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, जबकि सिकंदर रजा की कप्तानी वाली टीम सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में आइए इस दूसरे अहम मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य सभी अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।