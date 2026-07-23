जिम्बाब्वे बनाम भारत: मिल्टन शुम्बा टी-20 सीरीज से हुए बाहर, इनोसेंट काइया को मिला मौका

मंगलवार को शुम्बा का स्कैन हुआ, जिससे उनकी चोट की गंभीरता का पता चला और 25 साल के इस खिलाड़ी को सीरीज से बाहर होना पड़ा।

बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई सीरीज में उन्होंने तीनों टी-20 मैच खेले थे। उन्होंने 4, 19 और 11 रन के स्कोर किए थे।

शीर्षक्रम के इस बल्लेबाज ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 106.07 की स्ट्राइक रेट के साथ 419 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है।