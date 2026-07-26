जिम्बाब्वे बनाम भारत: मयंक यादव ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया 

मयंक ने जिम्बाब्वे की पारी की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को वैभव सूर्यवंशी के हाथों कैच आउट कराया।

अपनी तेज गति के लिए मशहूर इस गेंदबाज ने अपने दूसरे ओवर में वेस्ली मधेवेरे को पवेलियन की राह दिखाई।

अपने आखिरी ओवर में उन्होंने ब्रेड इवांस का विकेट हासिल किया।

अपने 4 ओवर में उन्होंने 29 रन देते हुए 3 विकेट लिए।

उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक 6 मैचों में 17.22 की औसत से 9 विकेट लिए।