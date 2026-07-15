यासिर अली ने लगाया अपना पहला अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@BCBtigers)

जिम्बाब्वे बनाम बांग्लादेश: यासिर अली ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगाया अपना पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 10:16 pm Jul 15, 202610:16 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम को जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले टी-20 मैच में 32 रन से शिकस्त मिली। बुलवायो में खेले गए इस मैच में मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 170/6 का स्कोर बनाया। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेशी टीम 138 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश की ओर से यासिर अली ने अर्धशतक (54) लगाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।