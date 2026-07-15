जिम्बाब्वे बनाम बांग्लादेश: रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी ने पहले टी-20 में लिए 4-4 विकेट

नगारवा ने अपने 4 ओवर के कोटे में 6.50 की इकॉनमी रेट से 26 रन देते हुए 4 विकेट लिए।

उन्होंने तंजीद हसन तमीम और सैफ हसन के रूप में दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट किया।

अब नगारवा के 92 पारियों में 20.86 की औसत और 7.40 की इकॉनमी रेट के साथ 118 विकेट लिए। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 16 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा।

उन्होंने जिम्बाब्वे में अपने 50 विकेट भी पूरे किए।