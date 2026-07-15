जिम्बाब्वे बनाम बांग्लादेश: नाहिद राणा ने पहले टी-20 में लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

अपनी तेज गति के लिए मशहूर नाहिद ने विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज तादिवानाशे मारुमानी (14) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला।

उसके बाद बांग्लादेशी तेज गेंदबाज ने बेनेट को पवेलियन की राह दिखाई।

उन्होंने पारी के 18वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर मिल्टन शुम्बा (11) और ताशिंगा मुसेकिवा (0) को पवेलियन की राह दिखाई।

उन्होंने अपने 4 ओवर में 26 रन देते हुए ये 4 विकेट लिए।