बेन कर्रन ने कमाल की पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@ZimCricketv)

जिम्बाब्वे बनाम बांग्लादेश: बेन कर्रन ने जड़ा अपने वनडे करियर का दूसरा शतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 06:06 pm Jul 09, 202606:06 pm

क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज बेन कर्रन ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार शतकीय पारी (111) खेली। ये उनके वनडे करियर का दूसरा और बांग्लादेश के खिलाफ पहला ही शतक रहा। उनके अलावा ब्रैड इवांस ने 58 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर जिम्बाब्वे ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 247/6 का स्कोर बनयाा। ऐसे में आइए बेन की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।