जिम्बाब्वे बनाम बांग्लादेश: बेन कर्रन ने जड़ा अपने वनडे करियर का दूसरा शतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज बेन कर्रन ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार शतकीय पारी (111) खेली। ये उनके वनडे करियर का दूसरा और बांग्लादेश के खिलाफ पहला ही शतक रहा। उनके अलावा ब्रैड इवांस ने 58 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर जिम्बाब्वे ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 247/6 का स्कोर बनयाा। ऐसे में आइए बेन की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही बेन की पारी और साझेदारी
बेन ने 135 गेंदों का सामना किया और 111 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 82.22 की रही। इस खिलाड़ी ने सिकंदर रजा के साथ 95 गेंदों में 68 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, इवांस के साथ 79 गेंदों में 99 रन जोड़े। एक समय जिम्बाब्वे के 4 बल्लेबाज केवल 66 रन पर पवेलियन में थे। बेन ने अकेले एक छोर संभाले रखा और जिम्बाब्वे को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले गए।
फॉर्म
कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं बेन
बेन वनडे क्रिकेट में शानदार फॉर्म में है। उन्होंने साल 2025 में 5 मुकाबले खेले थे और इसकी 5 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 78.25 की उम्दा औसत के साथ 313 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 79.24 की रही थी। उनके बल्ले से एक शतक और 2 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 118* रन था। साल 2026 में उन्होंने 2 वनडे खेले और 129 की औसत से 129 रन बनाने में सफल रहे हैं।
देश
आयरलैंड के खिलाफ बनाए हैं सबसे ज्यादा रन
बेन ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं। उन्होंने 3 मैचों की 3 पारियों में 82 की शानदार औसत के साथ 164 रन अपने नाम किए हैं। उनके बल्ले से एक शतक निकला है। श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ भी इस खिलाड़ी का प्रदर्शन कमाल का है। उन्होंने 2 मैचों की 2 पारियों में 74.50 की औसत से 149 रन बनाए हैं। इन दोनों पारियों में बेन ने अर्धशतक लगाया है।
करियर
बेन के वनडे करियर पर एक नजर
बेन ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2024 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। बेन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर सैम कर्रन और तेज गेंबाज टॉम कर्रन के भाई हैं। बेन ने अब तक 10 वनडे मैच खेले हैं और इसकी 10 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 58.62 की औसत से 469 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 77.13 की रही है। उनके बल्ले से 2 शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी निकले हैं।