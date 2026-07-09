जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को लगातार दूसरे वनडे में हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मुकाबले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 13 रन से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 247/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में बांग्लादेश की टीम 48.1 ओवर में 234 रन पर ऑलआउट हो गई। इस दौरे पर बांग्लादेश एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। पहला वनडे जिम्बाब्वे ने 25 रन से जीता था।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। बेन कर्रन (111) ने शतकीय पारी खेली। उनके अलावा ब्रैड इवांस ने 58 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए तस्कीन अहमद और मेंहदी हसन मिराज ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में बांग्लादेश के लिए तंजीद हसन तमीम (57) और तौहीद हृदय (60) ने अच्छी पारियां खेलीं। हालांकि, टीम के नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। कप्तान मेंहदी हसन (25) ने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए।
शतक
बेन ने जड़ा वनडे करियर का दूसरा शतक
बेन ने 135 गेंदों का सामना किया और 111 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 82.22 की रही। ये उनके वनडे करियर का दूसरा और बांग्लादेश के खिलाफ पहला ही शतक रहा। उन्होंने अब तक 10 वनडे मैच खेले हैं और 2 बार नाबाद रहते हुए 58.62 की औसत से 469 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 77.13 की रही है। उनके बल्ले से 2 शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी निकले हैं।
अर्धशतक
इवांस ने वनडे करियर का पहला अर्धशतक लगाया
इवांस ने 38 गेंदों का सामना किया और 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 152.63 की रही। ये उनके वनडे करियर का पहला ही शतक रहा। उन्होंने अब तक 19 मुकाबले खेले हैं और इसकी 17 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 14.61 की औसत से 190 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस मुकाबले से पहले उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर सिर्फ 33* रन था।
पारी
ऐसी रही तंजीद और तौहीद की पारी
तंजीद ने 70 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 81.43 की रही। तौहीद ने 90 गेंदों का सामना किया और उनके बल्ले से 60 रन निकले। उन्होंने 5 चौके लगाए और उनकी स्ट्राइक रेट 66.67 की रही। दोनों के बीच 107 गेंदों में 84 रन की साझेदारी हुई। इन दोनों के अलावा बांग्लादेश का कोई और बल्लेबाज मैच में अच्छा नहीं कर पाया।