जिम्बाब्वे ने शानदार जीत दर्ज की (तस्वीर: एक्स/@ZimCricketv)

जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को लगातार दूसरे वनडे में हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 09:32 pm Jul 09, 202609:32 pm

क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मुकाबले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 13 रन से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 247/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में बांग्लादेश की टीम 48.1 ओवर में 234 रन पर ऑलआउट हो गई। इस दौरे पर बांग्लादेश एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। पहला वनडे जिम्बाब्वे ने 25 रन से जीता था।