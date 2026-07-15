जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को पहले टी-20 में हराया (तस्वीर: एक्स/@ZimCricketv)

जिम्बाब्वे ने पहले टी-20 में बांग्लादेश को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 07:37 pm Jul 15, 202607:37 pm

क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने पहले टी-20 मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 32 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में बढ़त बनाई। बुलवायो में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए 170/6 का स्कोर बनाया। जवाब में बांग्लादेश की टीम 138 रन पर ही सिमट गई। अब सीरीज का दूसरा मैच 17 जुलाई को खेला जाएगा। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।