नाथन एलिस ने लिया 5 विकेट हॉल (तस्वीर: एक्स/@definitelynot05)

जिम्बाब्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया: नाथन एलिस ने पहले वनडे में लिए 5 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 09:26 pm Sep 15, 202609:26 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मैच में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 59 रन से शिकस्त दी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जीत के लिए मिले 295 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की पारी 235 रन पर ही सिमट गई। जिम्बाब्वे को समेटने में नाथन एलिस की अहम भूमिका रही, जिन्होंने मैच में कुल 5 विकेट लिए। यह उनका वनडे में पहला 5 विकेट हॉल साबित हुआ। आइए उनकी गेंदबाजी के बारे में जानते हैं।