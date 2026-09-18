कूपर कोनॉली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ा लगातार दूसरा वनडे अर्धशतक

जिम्बाब्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे: मिचेल मार्श और कूपर कोनॉली ने जड़े अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 06:43 pm Sep 18, 202606:43 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान और सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श (53) और युवा बल्लेबाज कूपर कोनॉली (78) ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारियां खेली। यह मार्श के वनडे करियर का 21वां और काेनॉली के करियर का तीसरा अर्धशतक रहा। इन दोनों की बेहतरीन बल्लेबाजी की मदद से कंगारू टीम मुकाबले में 6 विकेट के नुकसान पर 356 रन का स्कोर बनाने में सफल रही। आइए दोनों के आंकड़े जानते हैं।