जिम्बाब्वे दौरा: पहली बार टीम का हिस्सा बने इन भारतीय खिलाड़ियों का कैसा रहा है प्रदर्शन?

#2

अशोक शर्मा

IPL 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) के लिए डेब्यू करने वाले अशोक शर्मा को भी पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। राजस्थान के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले अशोक ने 16 टी-20 मैचों की 16 पारियों में 20.42 की औसत से 28 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिया, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/16 का रहा है। वहीं, IPL की 6 पारियों में उनके नाम 38.00 की औसत से 6 विकेट दर्ज हैं।