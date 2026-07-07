जिम्बाब्वे दौरा: पहली बार टीम का हिस्सा बने इन भारतीय खिलाड़ियों का कैसा रहा है प्रदर्शन?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज में युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है। चयनकर्ताओं ने टीम में 4 ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिन्हें पहली बार भारत की टी-20 टीम में जगह मिली है। घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शानदार प्रदर्शन के दम पर इन खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का दरवाजा खटखटाया है। अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया गया है।
#1
यश ठाकुर
घरेलू क्रिकेट में विदर्भ का प्रतिनिधित्व करने वाले यश ठाकुर IPL में पंजाब किंग्स (PBKS) का हिस्सा हैं। इससे पहले वह लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए भी खेल चुके हैं। टी-20 क्रिकेट में उन्होंने 74 पारियों में 18.75 की औसत और 8.17 की इकॉनमी से 110 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 5 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। वहीं, IPL में उन्होंने 22 पारियों में 27 विकेट अपने नाम किए हैं।
#2
अशोक शर्मा
IPL 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) के लिए डेब्यू करने वाले अशोक शर्मा को भी पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। राजस्थान के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले अशोक ने 16 टी-20 मैचों की 16 पारियों में 20.42 की औसत से 28 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिया, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/16 का रहा है। वहीं, IPL की 6 पारियों में उनके नाम 38.00 की औसत से 6 विकेट दर्ज हैं।
#3
प्रभसिमरन सिंह
IPL में PBKS के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रभसिमरन सिंह भी जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में खेलते नजर आ सकते हैं। उन्होंने IPL के 65 मुकाबलों की 64 पारियों में 28.80 की औसत और 156.33 की स्ट्राइक रेट से 1,815 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक और 13 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा है। टी-20 क्रिकेट में उन्होंने 129 मैचों की 127 पारियों में 31.86 की औसत से 3,665 रन बनाए हैं।
#4
हर्ष दुबे
भारत के लिए वनडे क्रिकेट में डेब्यू कर चुके हर्ष दुबे को पहली बार टी-20 टीम में मौका मिला है। IPL में वह सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए खेलते हैं, जबकि घरेलू क्रिकेट में विदर्भ का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने 38 टी-20 मुकाबलों में 25.85 की औसत से 34 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/12 का रहा है। वहीं, IPL में उन्होंने 11 मैचों की 11 पारियों में 25.07 की औसत से 13 विकेट अपने नाम किए हैं।