भारत ने दूसरे टी-20 में जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

जिम्बाब्वे की इन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में रनों के लिहाज से मिली है सबसे बड़ी हार

लेखन भारत शर्मा 12:36 pm Jul 26, 202612:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 मैच में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 90 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली। भारत ने ईशान किशन (81) और तिलक वर्मा (60*) के अर्धशतकों की मदद से निर्धारित 20 ओवर के बाद 219/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में मेजबान टीम 129 रन पर ही सिमट गई। यह जिम्बाब्वे की टी-20 अंतरराष्ट्रीय में रनों के लिहाज से चौथी सबसे बड़ी हार है।