टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन मैचों में जिम्बाब्वे ने भारत को दी है शिकस्त

2015 में जिम्बाब्वे ने भारतीय टीम के खिलाफ 2 मैचों की टी-20 सीरीज को 1-1 से बराबरी पर समाप्त किया था।

हरारे में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 145/7 का स्कोर बनाया था, जिसमें जस्टिस चिभाभा ने 67 रन की पारी खेली थी।

जवाब में भारतीय टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 9 विकेट खोकर 135 रन ही बना सकी थी।

यह जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 में भारत की पहली हार थी।