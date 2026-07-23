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टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन मैचों में जिम्बाब्वे ने भारत को दी है शिकस्त
2016 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत को मिली थी हार (तस्वीर: एक्स/@icc)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन मैचों में जिम्बाब्वे ने भारत को दी है शिकस्त

लेखन अंकित पसबोला
Jul 23, 2026
02:18 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी-20 सीरीज में करारी शिकस्त मिली थी। अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर खेलने के लिए तैयार है। अपनी लय तलाश रही भारतीय टीम इस सीरीज को गंभीरता से लेना चाहेगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पहले भी कई बड़ी टीमों को हरा चुकी है। इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की जिम्बाब्वे के खिलाफ हार के बारे में जानते हैं।

#1 

2015 में पहली बार हारी भारतीय टीम 

2015 में जिम्बाब्वे ने भारतीय टीम के खिलाफ 2 मैचों की टी-20 सीरीज को 1-1 से बराबरी पर समाप्त किया था।

हरारे में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 145/7 का स्कोर बनाया था, जिसमें जस्टिस चिभाभा ने 67 रन की पारी खेली थी।

जवाब में भारतीय टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 9 विकेट खोकर 135 रन ही बना सकी थी।

यह जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 में भारत की पहली हार थी।

#2 

2016 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत को मिली थी हार 

2016 में सीरीज के पहले टी-20 में जिम्बाब्वे ने भारत को 2 रन से हराया था।

हरारे में मेजबान टीम ने 170/6 का स्कोर बनाया था, जिसमें एल्टन चिगुम्बुरा ने नाबाद 54 रन की पारी खेली थी।

चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम 168/6 का स्कोर ही बना सकी थी।

भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 17 गेंदों में नाबाद 19 रन बनाए थे, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके थे।

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#3 

2024 में जिम्बाब्वे ने 13 रन से जीता था मुकाबला 

शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से जीता था।

सीरीज के पहले मैच में भारत को 13 रन से हार झेलनी पड़ी थी।

उस मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 115/9 का स्कोर बनाया था।

जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया था और पूरी टीम सिर्फ 102 रन पर सिमट गई थी। भारत के ज्यादातर बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे।

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