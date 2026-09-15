न्यूमैन न्यामहूरी ने ऑस्ट्रैलिया के खिलाफ पहले वनडे में 5 विकेट लिया है (फाइल तस्वीर)

वनडे क्रिकेट: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले जिम्बाब्वे के गेंदबाज

लेखन आदर्श कुमार 06:29 pm Sep 15, 202606:29 pm

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलना किसी भी टीम के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती माना जाता है। इस मजबूत बल्लेबाजी के सामने जिम्बाब्वे के कई गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने कई मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कई विकेट हासिल किए और टीम को मुश्किल से निकाला। ऐसे में आइए जिम्बाब्वे के उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया है।