वनडे क्रिकेट: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले जिम्बाब्वे के गेंदबाज
क्या है खबर?
वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलना किसी भी टीम के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती माना जाता है। इस मजबूत बल्लेबाजी के सामने जिम्बाब्वे के कई गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने कई मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कई विकेट हासिल किए और टीम को मुश्किल से निकाला। ऐसे में आइए जिम्बाब्वे के उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया है।
#1
रयान बर्ल (5/10, साल-2022)
इस सूची में पहले स्थान पर जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर खिलाड़ी रयान बर्ल हैं। उन्होंने साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे।
उन्होंने केवल 3 ओवर गेंदबाजी की थी और उनकी इकॉनमी रेट 3.33 की रही थी।
ऑस्ट्रेलिया 141 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में जिम्बाब्वे ने 7 विकेट खोकर 39 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया था।
#2
न्यूमैन न्यामहूरी (5/62, साल- 2026)
न्यूमैन न्यामहूरी इस सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं।
उन्होंने साल 2026 की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में कंगारू टीम के खिलाफ 9 ओवर में 62 रन देकर 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 6.88 की रही।
उन्होंने मिचेल मार्श (36), जोश इंग्लिस (4), मैट रैनशॉ (109), ओलिवर पीके (30) और जेवियर बार्टलेट (5) को अपना शिकार बनाया।
न्यामहूरी का वनडे क्रिकेट में यह पहला ही 5 विकेट हॉल साबित हुआ।
#3
डंकन फ्लेचर (4/42, साल-1983)
जिम्बाब्वे के पूर्व तेज गेंदबाज डंकन फ्लेचर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
उन्होने साल 1983 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 ओवर में एक मेडन के साथ 42 रन देकर 4 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 3.81 की रही थी।
उस समय वनडे क्रिकेट 60 ओवर का होता था। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 239/6 का स्कोर बनाया था।
जवाब में ऑस्ट्रेलिया 226 रन ही बना पाई थी। जिम्बाब्वे को 13 रन से जीत मिली थी।
#4
ग्रांट फ्लावर (3/15, साल-1994)
चौथे स्थान पर जिम्बाब्वे पूर्व स्टार खिलाड़ी ग्रांट फ्लावर हैं।
उन्होंने साल 1994 में कंगारू टीम के खिलाफ 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 3.75 की रही थी।
जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करते हुए 166/9 का स्कोर ही बना पाई थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 47.2 ओवर में 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।
फ्लावर की शानदार गेंदबाजी भी टीम को जीत नहीं दिला पाई थी।