जिम्बाब्वे ने मैच में शानदार प्रदर्शन किया (फाइल तस्वीर)

जिम्बाब्वे ने पहले वनडे में बांग्लादेश को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 07:40 pm Jul 06, 202607:40 pm

क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को पहले वनडे मुकाबले में 25 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया यह मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा। जिम्बाब्वे 141 रन पर सिमट गई थी। जवाब में छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश कोई चुनौती पेश नहीं कर पाई और सिर्फ 116 रन ही बना पाई। मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।