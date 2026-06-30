जिम्बाब्वे ने शानदार प्रदर्शन किया (तस्वीर: एक्स/@ZimCricketv)

जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को एकमात्र टेस्ट में पारी और 85 रन से हराया, ये रिकॉर्ड्स बने

लेखन आदर्श कुमार 05:28 pm Jun 30, 202605:28 pm

क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को एकमात्र टेस्ट में पारी और 85 रन से हरा दिया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश की दूसरी पारी सिर्फ 185 रन पर समाप्त हो गई। ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी जीत भी साबित हुई। इससे पहले उसने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को साल 2025 में पारी और 73 रन से हराया था। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।