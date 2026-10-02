भारत से कभी टेस्ट नहीं खेल सके चहल (तस्वीर: एक्स/@NorthantsCCC)

युजवेंद्र चहल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से लिया संन्यास, भारतीय टीम में वापसी की जताई इच्छा

लेखन अंकित पसबोला 02:28 pm Oct 02, 202602:28 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये घोषणा की। चहल भारत की ओर से कभी टेस्ट मैच नहीं खेल सके और उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। वह हाल ही में काउंटी चैंपियनशिप में नॉर्थहैम्पटनशायर की टीम से प्रथम श्रेणी मैच में खेलते हुए नजर आए थे चहल ने स्पष्ट किया कि वह सफेद गेंद से खेलना जारी रखेंगे।