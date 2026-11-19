हरियाणा के लिए मुश्ताक अली ट्रॉफी के 71 मैचों में चहल ने 23.26 की औसत और 6.56 की इकॉनमी रेट से 68 विकेट लिए हैं।

टूर्नामेंट के मौजूदा संस्करण में चहल ने हरियाणा के लिए तीनों मैच खेले हैं और कुल 6 विकेट लिए हैं।

पंजाब के खिलाफ हरियाणा के पहले मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन सौराष्ट्र के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट लिए थे।

इसके बाद बुधवार को तमिलनाडु के खिलाफ भी उन्होंने 3 विकेट चटकाए।