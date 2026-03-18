FIFA विश्व कप 2026 के लिए यूट्यूब और FIFA के बीच हुई साझेदारी

वीडियो स्ट्रीमिंग दिग्गज प्लेटफॉर्म यूट्यूब अब FIFA विश्व कप 2026 से जुड़ गया है। FIFA ने यूट्यूब के साथ नई और खास पार्टनरशिप का ऐलान किया है, जिससे टूर्नामेंट को ज्यादा दर्शकों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इससे पहले FIFA टिक-टॉक के साथ भी इसी तरह की बड़ी डील कर चुका है। इस कदम का मकसद डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए विश्व कप की पहुंच बढ़ाना और दर्शकों को नए तरीके से जोड़ना है।

कमाई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से बड़ा कमाई स्रोत FIFA के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सबसे बड़ा और अहम रेवेन्यू सोर्स हैं, जहां मीडिया कंपनियां भारी रकम खर्च करती हैं। ऐसे में यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ डील करने से इन कंपनियों को ज्यादा दर्शक और बेहतर पहुंच मिल सकती है। यह पार्टनरशिप ब्रॉडकास्टर्स को अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से पेश करने और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी, जिससे टूर्नामेंट की लोकप्रियता और कमाई दोनों में लगातार बढ़ोतरी हो सकती है।

अनुभव दर्शकों को क्या मिलेगा खास अनुभव? इस डील के तहत FIFA के मीडिया पार्टनर्स अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ चुने हुए मैच पूरे स्ट्रीम कर सकेंगे। इसके अलावा, हर मैच के शुरुआती 10 मिनट लाइव दिखाए जा सकते हैं, जिससे दर्शक मैच देखने के लिए ज्यादा आकर्षित होंगे। पार्टनर्स को मैच के हर एंगल की फुटेज भी आसानी से मिलेगी, जिससे वे खास और अलग तरह का कंटेंट तैयार कर सकेंगे और दर्शकों को नया व बेहतर अनुभव दे पाएंगे।

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